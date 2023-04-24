إيرادات أفلام العيد 2023.. «هارلي» في الصدارة و«ساعة إجابة» يتذيل القائمة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات أفلام العيد 2023، أمس الأحد، حيث تبين أنّ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، جاء متصدرًا في قائمة الأفلام المنافسة وبفارق كبير جدًا.

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم هارلي جاء بالمركز الأول في قائمة إيرادات أفلام العيد 2023، إذ حقق 6.5 مليون جنيه، بينما جاء فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داوود بالمركز الثاني، مُحققًا 3.2 مليون جنيهًا.

فيلم «ابن الحاج أحمد» أول بطولة سينمائية مطلقة لـ شيكو

جاء فيلم «ابن الحاج أحمد» أول بطولة سينمائية مطلقة لـ شيكو، في المركز الثالث في إيرادات أفلام العيد 2023، حيث حقق 2.2 مليون جنيه، بينما يلاحقه فيلم «بعد الشر» لـ علي ربيع، 2.15 مليون جنيه.

هيفاء وهبي تحتل المركز الخامس

وأوضح محمود الدفراوي، أنّ فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، في المركز الخامس في قائمة إيرادات أفلام العيد 2023، حيث حقق 650 ألف جنيه فقط، جاء بعده في المركز السادس فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد، مُحققًا 550 ألف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم «ساعة إجابة» حيث حقق 235 ألف جنيه فقط.