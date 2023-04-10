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إذاعة القرآن الكريم توضح فضل صلاة الضحى «جهدٌ قليل وأجر عظيم»

كتب:

هاجر عمر
11:49 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
صلاة الضحى

صلاة الضحى

نشرت إذاعة القرآن الكريم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تذكرة للمسلمين بفضل صلاة الضحى، بعنوان «لا تنسَ ركعتي صلاة الضحى جهدٌ قليل، وأجر عظيم».

لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّابٌ

وأشار المنشور على صفحة إذاعة القرآن الكريم إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوَّابٌ، وهي صلاة الأوَّابين»، موضحًا أن الأوابين: جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى الله بالتوبة.

ولفت المنشور إلى توقيت صلاة الضحى، الذي يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، إلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبًا.  

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