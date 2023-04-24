واشنطن: نضغط لتمديد الهدنة في السودان وخيارات الوجود القنصلي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تضغط على القادة العسكريين السودانيين لتمديد فترة وقف إطلاق النار، وأضاف أن الولايات المتحدة تستكشف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، ألفريد نجانجا موتوا، عقد اليوم الاثنين في العاصمة واشنطن، أن تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم يشكل مخاطر غير مقبولة لإبقاء الأفراد هناك في هذا الوقت، وأن وزارة الخارجية الأمريكية تتواصل مع الأمريكيين في البلاد بشأن هذا الصدد.

التواصل مع المواطنين الأمريكيين

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «مستمرون في التواصل الوثيق مع المواطنين الأمريكيين والأفراد التابعين للحكومة الأمريكية، لتقديم المساعدة وتسهيل طرق المغادرة المتاحة لهؤلاء الذين يسعون إلى الانتقال إلى بر الأمان».

تواصل مع الجيش السوداني والدعم السريع

وأشار إلى أن المسئولين الأمريكيين يواصلون التواصل مباشرة مع القادة العسكريين السودانيين الجنرال عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان‎، ونائبه في المجلس قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو.

بدوره، قال وزير الخارجية الكيني إن بلاده لن تخرج دبلوماسييها خارج السودان، لأنها ترغب في أن يكون هناك تواجد مع تواصل المفاوضات نحو تسوية سلمية.

تجدر الإشارة إلى أن انزلاق السودان المفاجئ في صراع بين الجيش وجماعة شبه عسكرية قد أثار جهودًا من جانب عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإجلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل هناك.