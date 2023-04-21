«نيويورك تايمز»: أمريكا تبدأ تدريب جنود أوكرانيين على دبابات «إبرامز إم 1»

كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات من طراز «إبرامز إم 1»، الأمريكية في ألمانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تدريب القوات الأوكرانية خطوة كبيرة لتسليح كييف

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية أن هذا يعتبر خطوة كبيرة في ملف تسليح كييف لاستعادة الأراضي من روسيا، وكان من المتوقع أن يصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الإعلان صباح الجمعة خلال اجتماع مع الحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية، وفقا للصحيفة.

متوقع وصول 31 دبابة إلى ألمانيا

وأضاف مسؤولون عسكريون أنه من المتوقع وصول 31 دبابة إلى ألمانيا لبدء برنامج تدريبي لـ القوات الأوكرانية من المتوقع أن يستغرق عشرة أسابيع، وأن الدبابات يمكن أن تصل إلى ساحات القتال في أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب من «دونيتسك ولوجانسك»، بدعم موسكو التى اعترفت بهما جمهورية مستقلة، ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية، بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.