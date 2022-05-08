أكاديمية الفنون تعلن جدول الأنشطة الفنية بمسرح نهاد صليحة في مايو 2022

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة تفاصيل الأنشطة الفنية على مسرح نهاد صليحة بالأكاديمية على مدار شهر مايو 2022، والتي تقدم مجانا يوميا من الساعة السابعة مساء، والتي تنطلق ابتداء من اليوم، كالتالي:

العروض المستضافة من الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ظل التعاون ما بين قطاعات الوزارة من الفترة 6/5/2022 الى 21/5/2022:

1- مسرحية «البدروم» الأحد 8/5/2022 ، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، وإخراج مصطفى الشموتى.

2- مسرحية «الغرباء لا يتعلقون بالحبال» الثلاثاء الموافق 10/5/2022، تأليف: صفاء البيلى، إخراج: خالد العيسوى.

3- مسرحية «طار فوق عش الوقواق» الخميس 12/5/2022 تأليف: مهند دسوقى، إخراج: يوسف مراد .

4- مسرحية «دوار بحر» السبت 14/5/2022، تأليف: محمد علي، إخراج وائل حامد.

5- مسرحية «دقة بدقة أولاد شكسبير» الاثنين 16/5/2022 تأليف: وليم شكسبير، إخراج: يس الضو.

6- مسرحية «قصة عادية جدا» الأربعاء 18/5/2022 تأليف: محمد عبد الوارث – إخراج: محمود نجيب.

7- مسرحية «دعاء الكروان» الجمعة والسبت 20/5 و 21/5/2022 عن رواية نجيب محفوظ، إعداد وإخراج إيمان سمير.

إضافة إلى أنشطة مسرحية لطلاب أكاديمية الفنون مستضافة على المسرح:

1- مسرحية «كانو هنا » يومى 26/5 و 27/5/2022 تأليف مهند الدسوقى إخراج سليمان حمزة.

مسرح نهاد صليحة

افتتح في نوفمبر الماضي، مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وتبلغ مساحة المسرح 1500 مترا مربعا ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترًا وعمق 14 مترًا وارتفاع يبلغ 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف، ويتسع المسرح لـ 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل، مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين في أشكال وأساليب المسرح المختلفة.