عرض «طيب وأمير» على مسرح ميامي الليلة

يقدم المسرح الكوميدي على خشبة مسرح ميامي، اليوم، العرض المسرحي الكوميدي طيب وأمير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وتم فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم وقفة عيد الفطر، وتتراوح أسعارها بين 57 - 82 - 107 جنيهات.

أبطال مسرحية طيب وأمير

والمسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، قطاع الإنتاج المسرحي البيت الفني للمسرح، ويشارك في بطولتها كل من عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي.

طيب وأمير من كتابة أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار طارق علي، مخرج منفذ محمود عبد العزيز، إخراج محمد جبر.

يذكر أن مسرحية طيب وأمير حرص على زيارة أبطالها في البروفات عدد كبير من الفنانين لدعم أبطال المسرحية، ومن ضمن الفنانين الذين حرصوا على زيارة البروفات فتحي عبد الوهاب وأشرف عبد الباقي.

تراث نجيب الريحاني

يذكر أن المسرحية من تراث أعمال نجيب الريحاني ومستوحاه من فيلم سلامة في خير الذي قدمه الريحاني عام 1937، والفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار نجيب الريحاني، ومن بينهم حسين رياض، فردوس محمد، استيفان روستي، حسن فايق، راقية إبراهيم، روحية خالد، فؤاد شفيق، منسي فهمي، شرفنطح.