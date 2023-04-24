أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية.. إجراءات مكثفة لاستقبال المحصول

انتشرت أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح وتوريده إلى الشون والصوامع، في ظل متابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية والزراعة، ومتابعة مستمرة من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية

وتعتبر الصوامع أكثر أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية جاهزية لاستقبال كميات كبيرة من القمح، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات، خاصة بعد افتتاح صوامع مدينة المستقبل خلال العامين الماضيين.

وتنتشر صوامع الإسماعيلية في مدينة القنطرة شرق وتعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية، للحفاظ على مخزون مصر من القمح والتي تستوعب 60 ألف طن قمح، موزعة على 12 خلية للتخزين بسعة 5 آلاف طن لكل واحدة، كما يتوجه التجار والمزارعون إلى صوامع أبو صوير والمقامة قرب مدينة المستقبل على مساحة أكثر من 20 ألف متر مسطح بمساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.

وتتضمن صوامع أبو صوير 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن، ليصل إجمالي الكمية لـ30 ألف طن، فيما أعلنت وزارة التموين زيادة الصوامع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 9 خلايا.

أماكن توريد القمح في مراكز محافظة الإسماعيلية

وتنتشر أماكن توريد القمح في الإسماعيلية في المراكز المختلفة بالمحافظة وبعض القرى استعدادا لتجميعها بالشون وتوريدها إلى الصوامع.

ويتوجه المزارعون إلى أماكن توريد القمح في مراكز محافظة الإسماعيلية في شونة التل الكبير بجوار السوق وشونة القصاصين وشونة مركز ومدينة أبوصوير بجوار سوق الجملة للخضار والفاكهة.

كما يتوجه المزارعون لشونة مركز ومدينة فايد على الطريق الصحراوي وشونة مركز القنطرة غرب وشونة مركز القنطرة شرق قرب السوق الرئيسي، ليبدأ كبار التجار في توريد القمح إلى الصوامع المختلفة.

الزراعة تتابع أماكن توريد القمح في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة حصاد القمح في المراكز المختلفة، كما حث على توعية المزارعين على توريد القمح إلى الشون المعدة لما يمثله من محصول استراتيجي للدولة للحفاظ على استقرار سعر منتجاته للمواطنين.

وتفقد المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة، عدة أماكن لتوريد القمح في محافظة الإسماعيلية، بينها مركز التجميع بشونة أبوسلطان، والتأكد من جاهزية الشونة وتوافر وسائل مقاومة الحشرات والقوارض وكذا احتياطيات الحريق.