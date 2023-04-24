فرحة مزارعي بني سويف خلال توريد القمح: المحصول مبشر والسعر مشجع

بفرحة عارمة بدأ مزارعو بني سويف في توريد القمح المحلي إلى صوامع سدس جنوب المحافظة، بعد استعدادات مكثفة لاستقبال الأقماح في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع وزيادة سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 1500 جنيه، بزيادة 650 جنيهًا عن العام الماضي.

انتظام العمل في توريد القمح

العمل في صوامع سدس ببني سويف سار على قدم وساق لاستقبال الأقماح من المزارعين وسط توقعات بارتفاع نسبة التوريد العام الحالي عن الماضي، وذلك بسبب رفع سعر توريد أردب القمح للمزارعين، إذ استعدت الصوامع بتشكيل لجان تضم في عضويتها التموين والزراعة وسلامة الغذاء لفرز الأقماح وتحديد درجة نقاوتها.

وقال دسوقي إبراهيم، نائب مدير صوامع سدس ببني سويف، إن الدولة تقف كتفا في كتف مع المزارعين، مؤكدًا اهتمام الدولة بالفلاح بدعمه في شتى المجالات بينها رفع أسعار توريد القمح لـ650 جنيهًا عن العام الماضي للأردب الواحد، ما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الفلاح وتحسين مستوى معيشته برفع مستوى دخله، كذلك اهتمام الدولة بالقمح المحلي من خلال تشجيع الفلاح على زراعته وتوريده.

مزارعو بني سويف: شكرًا للرئيس على رفع سعر أردب القمح

وأعرب المزارعين في محافظة بني سويف، عن سعادتهم خلال توريدهم لمحصول القمح للموسم 2023 لما حمله من خير كبير وزيادة في الإنتاجية عن المواسم الماضية، كذلك وصول سعر توريد أردب القمح إلى 1500 جنيه.

وقال محمد أحمد مرعي، من أبناء مركز الفشن جنوب بني سويف، وأحد موردين القمح بصوامع سدس «ما نشهده في الموسم الحالي من دعم للفلاح غير مسبوق، وخاصة أسعار توريد القمح والتي وصلت إلى 1500 جنيه للأردب بعدما كانت العام الماضي 850 جنيها للعام الماضي، يدفع الفلاح إلى توريد كل الكميات وعدم تخزين أقماح لديه أو التصرف فيها بأي طريقة».

الدولة لم تتأخر نحو دعم الفلاح وتشجيع زراعة وتوريد القمح

وقال خالد إبراهيم حسن، أحد المزارعين من أبناء مركز سمسطا في محافظة بني سويف «الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتأخر نحو الاهتمام بالقمح المحلي وتنمية والتشجيع على زراعته سواء بالإرشاد أو توفير التقاوي وتبطين الترع لتوفير المياه لكل الأراضي الزراعية، انتهاء برفع سعر توريد أردب القمح بزيادة أكثر من 600 جنيه عن العام الماضي.

وتابع: «نحن في الأيام الأولى لموسم توريد القمح، فالمحصول مُبشر للغاية وكميات التوريد قد تكون أعلى من العام الماضي، فالسعر مناسب جدًا لنا ويحقق عائد ربح للمزارع عن الأعوام السابقة».