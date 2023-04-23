أسعار توريد القمح.. «التموين» تكشف التفاصيل الكاملة والضوابط

حدد قرار صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، موضحا نسبة النقاوة وأن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع، فضلا عن التوريد لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وعن أسعار توريد القمح، ترصدها «الوطن» في التقرير التالية، وفق ما حدده الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وهي:

- سعر توريد القمح المحلي نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب.

- سعر توريد القمح درجة نقاوة 23 هو 1475 للإردب.

- سعر توريد القمح درجة نقاوة 22.5 هو 1450 للإردب.

ضوابط توريد القمح لهيئة السلع التموينية

وبعد أسعار توريد القمح، حدد القرار الذي أصدره وزير التموين، ضوابط التوريد للشركات السابق ذكرها، وهي:

- أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع.

- أن يكون التوريد لصالح الشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

- تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح.

- حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين.

- حذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه.

- حذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية.

- وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد.

- يحظر عليهم استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة.

- تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.