وزير الزراعة يتابع موسم حصاد وتوريد القمح ويشيد بوطنية الفلاح المصري

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد القمح مع بدء موسم الحصاد في معظم محافظات الجمهورية.

وشدد وزير الزرعة على مديري مديريات الزراعة بأهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كل التسهيلات لهم والتوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الحصاد حيث تسهم في تقليل الفاقد وتحافظ على درجة جودة المحصول.

ووجه الوزير قطاع الزراعة الآلية بتخفيض رسوم معدات الحصاد الآلى لمزارعي القمح وضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

وأشاد "القصير" بوطنية الفلاح المصري ودعمه لدولته في هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذي يعود مرة أخرى للشعب في صورة رغيف خبز مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل الدولة تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة سعر ادرب القمح إلى 1500 جنية دعما للمزارعين.

وأشاد أيضا بجهود مديري المديريات والباحثين وجميع العاملين في الادارات الزراعية لتواجدهم الدائم في الحقول مع المزارعين.