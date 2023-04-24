رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز»: دبلوماسيون أجانب فضّلوا مغادرة السودان عبر الحدود المصرية

كتب:

نرمين عفيفي
06:15 م | الإثنين 24 أبريل 2023
مراسل قناة «إكسترا نيوز»

مراسل قناة «إكسترا نيوز»

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إنّ المعبر استقبل مصريين وسودانيين، بجانب عدد كبير من الجاليات الأجنبية من الصينيين والأمريكان والبريطانيين والإسبانيين، مشيرا إلى أن دبلوماسيين ممثلين لهذه الدول في الخرطوم فضلوا العبور من الحدود المصرية.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأجانب العابرين لمصر فضلوا المرور من معبر أرقين لوجود مطار دولي في أبوسمبل لا يفصل بينه وبين المعبر سوى 130 كم، خصوصًا أن مدينة أبوسمبل هي الأقرب للحدود المصرية السودانية، وهناك حالة طوارئ واستنفار لعودة البعثات الدبلوماسية وعودة عدد كبير من الأجانب.

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز» بأنّ العمل في المعبر لا يتوقف على مدار الساعة من لحظة وصول الحافلات، موضحًا أن الهلال الأحمر والمجتمع المدني المصري يقدمان الدعم النفسي والمعنوي ووجبات خفيفة وشرب المياه، والخدمات الصحية.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز»: السودانيون وجهوا الشكر للدولة المصرية بعد وصولهم لمعبر أرقين

مراسل قناة «إكسترا نيوز»: تزايد أعداد العائدين من السودان إلى معبر أرقين

«إكسترا نيوز»: ارتفاع تكلفة نقل الطلاب من الخرطوم إلى معبر أرقين لـ300 دولار

مراسل «إكسترا نيوز»: 1500 شخص عبروا الحدود السودانية إلى مصر عبر «أرقين»
بقلم نرمين عفيفي