«إكسترا نيوز»: دبلوماسيون أجانب فضّلوا مغادرة السودان عبر الحدود المصرية

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر أرقين البري، إنّ المعبر استقبل مصريين وسودانيين، بجانب عدد كبير من الجاليات الأجنبية من الصينيين والأمريكان والبريطانيين والإسبانيين، مشيرا إلى أن دبلوماسيين ممثلين لهذه الدول في الخرطوم فضلوا العبور من الحدود المصرية.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأجانب العابرين لمصر فضلوا المرور من معبر أرقين لوجود مطار دولي في أبوسمبل لا يفصل بينه وبين المعبر سوى 130 كم، خصوصًا أن مدينة أبوسمبل هي الأقرب للحدود المصرية السودانية، وهناك حالة طوارئ واستنفار لعودة البعثات الدبلوماسية وعودة عدد كبير من الأجانب.

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز» بأنّ العمل في المعبر لا يتوقف على مدار الساعة من لحظة وصول الحافلات، موضحًا أن الهلال الأحمر والمجتمع المدني المصري يقدمان الدعم النفسي والمعنوي ووجبات خفيفة وشرب المياه، والخدمات الصحية.