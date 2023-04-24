المستشار الألماني: ممتنون لجهود إجلاء رعايانا من السودان

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن امتنانه لجهود القوات المسلحة الألمانية في تنفيذ عمليات إجلاء المواطنين الألمان من السودان.

ضمان سلامة المواطنين

وقال مستشار ألمانيا إن «هذه العملية خطيرة، لكن من المهم الحفاظ على سلامة مواطني بلدنا والبلدان الأخرى»، وأضاف أن «العملية جارية، كما نعلم جميعاً، لكنه إجراء جيد ومهم لضمان سلامة المواطنين الذين يريدون الآن مغادرة البلاد».

وفي سياق آخر، أكد شولتز أهمية قمة بحر الشمال التي عقدت اليوم بمدينة أوستند البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بتوليد طاقة كافية للمستقبل.

بيان بشأن قمة أوروبية

وأشار شولتز، في بيان بشأن القمة، إلى أن القمة ناقشت إمكانية إنتاج الطاقة من الرياح واستخدام الهيدروجين، من خلال شبكة طاقة أوروبية عابرة للحدود الوطنية، موضحاً أنه خلال وقت قصير جدًا سيكون بحر الشمال أكثر أهمية مما كان، إذ سيصبح مصدراً حيويا لإنتاج الطاقة.