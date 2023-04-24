وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 8 محافظات.. رواتب تصل لـ21 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة وظائف العاملة 2023 للشباب من الجنسين بالمحافظات، خلال نشرة التوظيف الخاصة بشهر أبريل، للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، فضلا عن توافر خبرة وبدون خبرة.

وظائف القوى العاملة 2023

وتضمنت وظائف القوى العاملة 2023 فرص عمل في 8 محافظات هي أسيوط والقاهرة والبحر الأحمر والقليوبية والشرقية وبورسعيد والغربية والأقصر، ويمكن التقدم إليها عبر مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتقديم طلب باسم الوظيفة المطلوبة وإرفاق سيرة ذاتية.

خريطة وظائف القوى العاملة 2023

وتتضمن وظائف القوى العاملة 2023، براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه وحتى 21 ألف جنيه وفقا للمهنة المطلوبة، التالي:

- 150 فرد أمن إداري في شركة حراسات، ويمكن التقديم لأصحاب المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون خبرة، من سن 18 حتى 55 عاما، برواتب تبدأ من 4050 جنيها، وتوفر الشركة تأمين اجتماعي وصحي وبوليصة تأمين وإقامة ومواصلات.

وظائف خالية للشباب من الجنسين

- عمال نسج وبرة خبرة 5 سنوات، بمؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل إذا توفرت الخبرة، بداية من سن 25 عاما، مع تحديد الراتب خلال المقابلة، وفقا للخبرة والمؤهل.

- عمال إنتاج بمؤهلات متوسطة، من سن يبدأ من 26 عاما، وراتب يحدد وفقا للمقابلة الشخصية والخبرة والمؤهلات.

فرص عمل بخبرة وبدون

- كبير طهاة بخبرة 15 عاما على الأقل في أحد الفنادق، براتب يبدأ من 21 ألف جنيه، ورئيس قسم الجزارة بخبرة تبدأ من 10 سنوات، وراتب يبدأ من 7 آلاف جنيه، ورئيس قسم السخن، بالإضافة لطباخ وخباز وصف بارات ومضيف بارات وعامل نظافة ومسئول سلامة صحة مهنية وعمال نظافة، وذلك بمؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، سن يبدأ من 25 عاما حتى 30 عاما، براتب يبدأ من 5250 جنيها.

وظائف عليا بمختلف المؤهلات

- عمال إنتاج وسائقين برخصة 2 و1، بمؤهلات متوسطة وعليا، بداية من سن 30 حتى 40 عاما، براتب يبدأ من 4050 جنيه مع توفير مواصلات لمدينة منيا القمح والزقازيق والمنوفية والعاشر وأنشاص والدائري وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.