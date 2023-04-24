دول أعلنت التنسيق مع مصر لإجلاء رعاياها من السودان.. تعرف عليها

كشفت 3 دول عن تنسيقها مع جمهورية مصر العربية من أجلاء رعاياها من السودان في ظل التطورات الجارية، في أعقاب الأزمة بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع، وهذه الدول هي باكستان وإيطاليا واليونان.

تنسيق بين اليونان ومصر

وأرسلت دولة اليونان وحدات خاصة من جيشها إلى منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ عمليات إجلاء رعاياها من السودان، بحسب بياني حكومي ألقاه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عبر التلفزيون الحكومي، وكشف عن تقديم مصر مساعدات وتسهيلات لبلاده لإجلاء الرعايا حيث يوجد 150 شخصاً يونانياً في السودان، أفصحوا عن رغبتهم مغادرة البلاد، مع وجود رعايا قبارصة تضمهم قائمة الإجلاء، بالتنسيق مع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وتلقى وزير الخارجية سامح شكري سلسلة اتصالات هاتفية من نظيره اليوناني حول تطورات الوضع في السودان، وملفات التعاون بين مصر واليونان.

تنسيق بين مصر وإيطاليا

في سياق متصل، كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، داعية إلى إنهاء الحرب في السودان وضرورة بدء مفاوضات لإنهاء الأزمة الراهنة.

باكستان تشكر مصر

في نفس الوقت، شكر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مصر على جهودها المبذولة لمساعدة بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني بيانًا، يشرح خطة الطوارئ الحكومية الموجودة من أجل تحقيق الإجلاء الآمن لمواطني باكستان بعد تطورات الوضع في السودان.