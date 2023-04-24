حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار وتحذير من ظاهرتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، موضحة وجود تباين في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، مع تأثير الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات، والتي حذرت منها الأرصاد، حيث تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تأثير الشبورة المائية على طرق محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تؤثر الرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وذكر البيان أن طقس يوم الأربعاء 26 أبريل يشهد تكون الشبورة المائية على طرق محافظات الوجه البحري ومدن القناة، كما تنشط الرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الخميس 27 أبريل، تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، وتكون بنسبة 30% على مدار اليوم، فيما تنشط الرياح المثيرة للرمال على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس المحافظات على مدار الأسبوع

بينما يتضمن طقس يوم الجمعة 28 أبريل والسبت 29 أبريل، سقوط أأمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة تصل إلى 40%، وتنشط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

طقس الأحد القادم 30 أبريل

ويشهد طقس الأحد 30 أبريل نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متفاوتة.