حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات: أمطار رعدية خلال الأسبوع

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة تارة وتنخفض تارة أخرى، فضلًا عن بعض الظواهر الجوية أبرزها سقوط أمطار رعدية، ونشاط حركة الرياح على بعض المحافظات، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لأحوال الطقس خلال الأيام المُقبلة حتى مطلع الأسبوع المُقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام القادمة في مختلف المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الأيام القادمة، فإنّه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس حار نسبيًا على العديد من المحافظات، فضلًا عن سقوط أمطار في بعض المحافظات الأخرى.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023 فإنّه يأتي كالتالي:

الإثنين 24 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحاري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء 25 أبريل 2023: شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 26 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 27 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 28 أبريل والسبت 29 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلًا عن أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع فإنّه من المتوقع أن تأتي كالتالي بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

الإثنين 24 أبريل: تسجل درجة الحرارة في القاهرة والوجه البحري العظمى 29 والصغرى 17، والسواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 16، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 23.

الثلاثاء 25 أبريل 2023: القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17، والسواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 17، وجنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 16، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 21.

الأربعاء 26 أبريل 2023: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 18، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 21، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 17، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 21.

الخميس 27 أبريل 2023: القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 18، والسواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 17، وجنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 22، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 20.

الجمعة 28 أبريل 2023: القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 17، وجنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 20.

السبت 29 أبريل 2023: القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 16، وجنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 19.

حالة الطقس غدا

وفيما يخص حالة الطقس غدا فإنّه يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.