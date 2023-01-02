حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار في المحافظات حتى 5 يناير

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة حيث تشهد المحافظات تساقط أمطار غزيرة إلى رعدية حتى يوم الخميس المقبل 5 يناير وسط طقس غير مستقر وتباين في درجات الحرارة، مع تكون العديد من الظواهر الجوية ومنها تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية وسط نشاط للرياح على بعض المحافظات.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتكون حالة الطقس الأيام القادمة مائلة إلى البرودة ليلا ونهارا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة لاسيما في شمال الصعيد، حيث تنخفض درجة الحرارة أقل من 10 درجات للصغرى، مع سقوط أمطار بنسبة 40: 50 % على بعض المحافظات.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الأربعاء 4 يناير تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري أمطار خفيفة تصل إلى 30 % مع نشاط لحركة الرياح وطقس شديد البرودة ليلاً غائم جزئيا نهارا.

طقس يوم الخميس 5 يناير

وعن حالة الطقس يوم الخميس 5 يناير تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والمؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، فيما تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتصل إلى 30% على مدار اليوم.

طقس يوم الجمعة 6 يناير

فيما تشهد حالة الطقس يوم الجمعة 6 يناير حتى يوم الأحد 8 يناير تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وسط انعدام فرص سقوط الأمطار، وحذرت الأرصاد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات الجوية والظواهر المتوقعة.