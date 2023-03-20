«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

كشف بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة إذ تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم السبت 25 مارس، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وعن حالة الطقس الأيام القادمة أوضح البيان تعرض البلاد غدا الثلاثاء 21 مارس لتكون الشبورة المائية على طرق القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون الشبورة كثيفة على طرق وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد المحافظات أيضا فرص سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20% على محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الأربعاء 22 مارس تشهد محافظات القاهرة والوجه البحري تكون الشبورة المائية بالإضافة إلى شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متفاوتة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار، إذ يشهد الطقس يوم الخميس 23 مارس سقوط أمطار تصل إلى 30% على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

فيما يشهد طقس الجمعة 24 مارس فرص سقوط الأمطار بنسب متفاوتة من 30 إلى 40%، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتقل حدتها على جنوب الوجه البحري ووسط سيناء والبحر الأحمر، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

ويشهد طقس يوم السبت القادم 25 مارس سقوط أمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وتكون خفيفة على جنوب الوجه البحري والبحر الأحمر ونشاطا للرياح على مناطق في السواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد.