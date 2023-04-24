الفنان طارق النهري يتعرض لحادث سير على طريق الفيوم

تعرض الفنان طارق النهري لحادث سير، اليوم على طريق الفيوم، وذلك بعد نجاحه بشخصية حمادة فتح الله في مسلسل جعفر العمدة الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي.

وقال طارق النهري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله صحتي كويسة، تعرضت لحادث سير بسيط للغاية أدى إلى تهشم في سيارتي، ولكني أعاني من بعض الآلام في ظهري، إلا أنني أحمد الله على عدم تعرضي لأي مكروه».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن طارق النهري شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة وشارك في بطولته محمد رمضان وزينة ومى كساب وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وهالة صدقي وعصام السقا ومنذر رياحنة وأحمد عبدالله ولبنى ونس وأحمد فهيم ولمى كتكت وحسني شتا وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.