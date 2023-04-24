علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ عبدالعزيز علي أول من قرأ القرآن على الهواء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالعزيز علي فرج يعد أول قرأ القرآن الكريم على الهواء مباشرة، دون تسجيل مسبق من مسجد سيدنا الحسين.

وأضاف جمعة، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامي عمر خليل، أن الشيخ عبدالعزيز فرج كان رجل علم ودين ويعمل بالشريعة الإسلامة، وكان يصلح بين الناس وكان يكره الخصام جدا، وأن له خبرة كبيرة في الحكم بقضايا الميراث بين الناس، وحل المشاكل بين الزواج.

أحد أهم القراء

يذكر أن الشيخ عبدالعزيز علي فرج، يعد أحد أهم وأشهر قراء الإذاعة المصرية، وأول من قرأ القرآن الكريم في أول صلاة فجر تنقلها الإذاعة المصرية من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وهو من مواليد 1927 بقرية ميت الوسطى مركز الباجور محافظة المنوفية.

حفظ القرآن رغم الإعاقة

ولد الشيخ عبدالعزيز علي فرج كفيفا، ولم تمنعه إعاقته من حفظ وإجادة وقراءة القرآن الكريم، إلى أن تقدم لاختبارات الإذاعة المصرية عام 1962، وكان عدد المتقدمين وقتها 170 قارئا، لم يقبل منهم إلا أربعة منهم الشيخ عبدالعزيز.

ورحل عن عالمنا في 17 مارس 1977 عن عمر 50 عاما، إثر إصابته بمرص السكري.