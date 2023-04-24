علي ربيع عن فيلم «بعد الشر»: سعيد بانبساط الناس

أعرب الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد بعد الشر، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

ونشر علي ربيع، مجموعة صور من كواليس الفيلم، وعلق عليها: الحمد لله نجاح كبير لفيلم بعد الشر في السينمات وسعيد جدا أن كل الناس مبسوطة بالفيلم وإن شاء الله مستمرين في كل سينمات مصر والوطن العربي، فيلم بعد الشر في كل سينمات مصر والوطن العربي.

أبطال فيلم بعد الشر

يذكر أن فيلم بعد الشر للمخرج أحمد عبدالوهاب يضم مجموعة من نجوم الفن؛ وهم: علي ربيع، ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يهرب من زوجته ليجد نفسه متورطا في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية.