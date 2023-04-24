خبير أصوات عبر قناة الناس: الشيخ عبدالعزيز فرج كان صاحب مذاق متميز

قال الدكتور طه عبدالوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إن الشيخ عبدالعزيز علي فرج، كان من القراء القلائل الذين أحكموا التلاوة وذاع صيته في مختلف البلدان العربية والأجنبية.

وأضاف الدكتور طه عبدالوهاب، خلال برنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة «الناس»، أن الشيخ عبدالعزيز علي فرج كان صاحب مذاق متميز، تشتم فيه عبق ورائحة الحارة المصرية والإحساس الذي يصل مباشرة إلى القلب والعقل والأذن.

صوت عريض

واستطرد: «صوته عريض وعميق يبدأ بقرار البيات ويبدع فيه وأسلوبه النغمي كان فيه حرفية عالية وإحساس متدفق، ويعد من القراء القلائل الذين قالوا مقام السيكا الأصلي».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.