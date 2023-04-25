5 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. بينها أسوان والأقصر

تنخفض درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء، ما بين درجتين حتى 4 درجات مئوية على مختلف أنحاء الجمهورية، بطقس نهارا بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى بطقس الليل على مختلف الأنحاء متخطية الـ20 مئوية، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعه على 5 مدن وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل المدن الدافئة، درجات حرارة، بين 35 و37 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، مع سطوع الشمس درجة الحرارة الصغرى بين 22 لـ 23 درجة مئوية، في طقس حار إلى معتدل ليلا.

طقس المدن الدافئة

ترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم الثلاثاء على المدن الأكثر دفئا اليوم مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية مع إنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الثلاثاء وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 36 درجة للعظمى، و 23 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى،23 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و 22 درجة للصغرى.

- الأقصر 35 درجة للعظمى، و 21 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و 21 درجة للصغرى.