طقس الإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر غدا.. تحسن في درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تحسن في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، ما يجعله طقس مناسب للخروج والتنزه والجلوس على شواطئ الإسكندرية، حيث ترتفع درجات الحرارة، ويبدأ بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات، بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بتوقف الأمطار، فيما يستمر نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا السبت، مائل للحرارة صباحا، يتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة، مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، ويتميز بإمكانية الخروج والتنزه.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا بين خفيفة إلى معتدلة، في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة.