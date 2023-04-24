طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع تدريجي في الحرارة والشواطئ تستقبل المصطافين

يشهد طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يبدأ اليوم بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات، بالإضافة إلى الطرق الزراعية، فيما يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء الذي يتزامن مع عيد تحرير سيناء وآخر أيام إجازة عيد الفطر، حار نهارا وبارد ليلا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع غياب فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين

وتستمر شواطئ بحر الإسكندرية في استقبال المواطنين لممارسة الرياضة والاستمتاع بآخر أيام الإجازة، حيث يرتبط طقس الإسكندرية غدا أيضا بحالة البحر، والتي تتباين بين خفيفة إلى معتدلة في ظل توسط ارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، كما بدأ المصطافون في النزول إلى البحر.