طلبة جامعة الإسكندرية يوزعون الوجبات على الصائمين بشهر رمضان

«إفطار ووجبات وزينة رمضانية»، مبادرة اعتاد طلبة جامعة الإسكندرية القيام بها منذ 9 سنوات تحت عنوان « وحوي يا قادة» التي تنظمها اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب في الجامعة كل عام خلال شهر رمضان لإفطار الصائمين من خلال عمل موائد رحمن أو تحضير وجبات وتوزيعها على الصائمين، والتي تضم 12 نشاط هذا العام ومنها إفطار الأيتام، والمسنين.

مبادرة يلا خير

وقال مؤمن مكي، أمين اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والمسؤول عن فريق القادة الاجتماعيين، إن الفريق موجود في 19 كلية من كليات الجامعة اعتادوا على تنظيم هذا النشاطات تحت مسمى «فرح تفرح» و«يلا خير» حيث يتم توزيع وجبات على الصائمين والمساهمة في إفطار اليتامى والمسنين.

الطلبة المسيحيين يشاركون في التبرعات خلال شهر رمضان الكريم

« بيساهموا معانا في التبرعات كمان» هكذا أضاف مؤمن في تصريحات لـ«لوطن» إلى مشاركة الطلبة المسحيين في تحضير الوجبات وتوزيعها على الصائمين بالإضافة إلى مساهمتهم في التبرعات كتفهم في كتف إخوتهم المسلمين حيث أكد على وحدة الطلبة وتعاونهم في إفطار الصائمين .

2500 طالب جامعي يساهمون في تحضير وجبات للصائمين

وأوضح «مؤمن» أنه حتى الآن شارك 2500 طالب جامعي في تحضير وتوزيع 1000 وجبة على الصائمين بالإسكندرية كما سيتم استكمال جميع الأنشطة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان حيث يخططون لتغطية جميع أيام الشهر .