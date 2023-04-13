رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في توزيع وجبات إفطار لأهالي ريف المنتزه

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الأربعاء، في توزيع وجبات إفطار وشنط رمضانية لأهالي إحدى قرى ريف المنتزه، بالتعاون مع مؤسسة «إحنا الخير» الخيرية، وذلك للعام الثاني على التوالي، تنظم فيه الجامعة حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين.

كما شهد رئيس جامعة الإسكندرية، وفقا لبيان الجامعة، حفل الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين، الذي نظمته إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بهدف زيادة الروابط الاجتماعية، وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين.

احتفال سنوي بمبادرة «ادرس في مصر»

رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة خلال الحفل بجميع الحاضرين، مؤكدا حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل سنويا، تماشيا مع مبادرة «ادرس في مصر»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، ما يترك انطباعا طيبا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

حضور طلبة من دول مختلفة حول العالم

تضمن اللقاء، التقاط الصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما أثنى رئيس الجامعة، على تنظيم ذلك اللقاء الذي يقرب بين الثقافات المختلفة، ويساعد على دمج وتقارب الثقافات المختلفة للطلاب والثقافة المصرية.

حضور 180 طالبا لحفل «ادرس في مصر»

وحضر الحفل ممثلي عدد من السفارات، و180 طالبا وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والأفريقية.