10 معلومات عن استعدادات توريد محصول القمح بأسيوط.. 28 شونة وصومعة

استعدت محافظة أسيوط بمختلف أجهزتها التنفيذية لاستقبال أعمال توريد محصول القمح للموسم الجديد 2023 من خلال تجهيز 28 نقطة للتوريد وتشكيل لجان وغرفة عمليات لاستقبال شكاوى المزارعين حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 167 ألف فدان، بحسب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن استعدادات المحافظة لاستقبال أعمال توريد محصول القمح:

- تتم أعمال التوريد في 28 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة.

- إجمالي مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بالقمح بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة.

- تقديم كل سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

- استلام الاقماح من المزارعين بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما حسب درجة النقاء والفرز.

- أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى تتم من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام.

- تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد.

- يجرى توريد المحصول وفتح كل الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 31 أغسطس 2023 .

- تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

- توريد 75 طنا و471 كيلوجرام قمح محلي وحصاد ما يقرب من 3966 فدانا حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 42 طنا و844 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 32 طنا و627 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

- تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088).