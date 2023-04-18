زراعة جنوب سيناء تعلن بدء توريد محصول القمح.. اعرف الأسعار

أعلن الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عن بدء توريد محصول القمح إلى مطحن الطارق بمدينة الطور بحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من الصوامع والتموين ومجلس المدينة، بالإضافة إلى صاحب الأرض لاستلام القمح وتحديد جودته والفئة السعرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات في حصد محصول القمح هذا العام، لأن الطقس الصحراوي للمحافظة يجعله ينضج قبل باقي المحافظات.

القمح من أجود الأنواع

أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء إن القمح في المحافظة من أجود الأنواع على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن زراعة القمح تتركز في مدينتي طور سيناء ورأس سدر.

وتابع أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام 392 فدان موزعين على الطور ورأس سدر وحري حصاد القمح الشهر الماضي، واليوم سيتم تخزينه في شونة مطحن الطارق.

1500 جنيه سعر الأردب

قال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء للوطن إن الدكتور علي مصلحي قام برفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه لتشجيع المزارعين علي التوريد الصوامع التابعة لوزارة التموين.

وأشار إلي أن سعر القمح درجة جودة 23.5 يصل 1500 جنيه، والقمح درجة جودة 22.5 سعر الأردب 1480 جنيها، مشيرا إلى أنه جرى توريد 5 طن و 261 كيلو في اليوم الأول، مؤكدا أن قمح جنوب سيناء عالي الجودة والتوريد مستمر للحكومة.