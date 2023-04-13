مدير عام زراعة الشرقية بعد زيادة حافز القمح لـ1500 جنيه: تشجيع للتوريد

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنّ موافقة مجلس الوزراء على رفع حافز توريد القمح لـ1500 جنيه، يعد أمرًا إيجابيًا لتحفيز المزارعين على زيادة توريد القمح، هذا بالإضافة إلى توافقه مع الأسعار العالمية، لافتًا إلى احتمالية زيادة سعر التوريد بعد تلقي التعليمات من وزارة التموين حول الكميات المطلوبة توريدها على الفدان.

وتابع مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم رفع حافز التوريد من 1250 جنيهًا حتى 1500 جنيه قابلة للزيادة، خاصة أنّ سعر الأردب بلغ 1850 جنيهًا في الأسواق، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية تحفز المزارعين على زيادة التوريد، لافتًا إلى انطلاق موسم حصاد القمح مع مطلع شهر أبريل الجاري، كما تخطت المساحة التي جرى حصدها من المحصول 200 فدان منذ بدء موسم الحصاد.

زراعة 380 ألف فدان من المستهدف

وكانت محافظة الشرقية، قد استهدفت زراعة نحو 344 ألف فدانًا من القمح، وتتم الزراعة بالمحافظة بالطرق العادية وأيضًا نظم الزراعة الحديثة «السطارة والمصاطب»، التي توفر التقاوي والمياه، وتعد خطة مهمة تماشيًا مع تغيرات المناخ، وتضم حقول الشرقية أصناف قمح سخا 95، مصر 3، سدس 14، وجيزة 171 التي تلائم مناخ المحافظة.

58 صومعة وسعة تخزينية 850 ألف طن

يعد محصول القمح الاستراتيجي، محصولًا شتويًا، ووفق ما أوضحه المهندس أشرف طه في حديثه لـ«الوطن»، يبدأ زراعته في خلال شهر بدءًا من منتصف شهر نوفمبر وحتى ديسمبر، وتستعد صوامع الشرقية البالغ عددها نحو 58 صومعة، لاستقبال محصول القمح بسعة تخزينية تصل 850 ألف طن من القمح بواقع قيمة حافز 1500 جنيه للأردب، قابلة للزيادة بعد ورود تعليمات وزارة التموين لسعر التوريد وكمية القيمة المحددة على الفدان، وحسب ما أوضحه مدير عام الزراعة، أنّ العام الماضي كانت الكمية المطلوب توريدها على الفدان نحو طن و750 كيلو من القمح.