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استطلاع رأي: قناة DMC الأكثر مشاهدة في شهر رمضان

كتب:

محمود البدوي
11:48 م | الإثنين 24 أبريل 2023
لوجو قناة دي إم سي

لوجو قناة دي إم سي

أجرى مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأي استهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو دراما رمضان 2023؛ لرصد وتحليل الآراء المتباينة حول مختلف أنواع الدراما المصرية المقدمة خلال الشهر الكريم.

وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الأستاذة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ عددها  1000 مفردة من مشاهدي دراما رمضان هذا العام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، فى الفترة من 15- 24 أبريل 2023، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها تفوق المنصات الرقمية على القنوات الفضائية.

وأبرزت النتائج أن قناة DMC كانت الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، يليها قناة ON، وبالنسبة للقنوات الحكومية تصدرت قناة النيل للدراما يليها القناة الأولى.

وأشارت الأستاذة الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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بقلم محمود البدوي