موعد إعادة الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان أمير كرارة، خاصة لمن لم يتمكّن من متابعة الحلقة في موعدها، خاصة بعد أنَّ شهدت الحلقات السابقة تسارعا في الأحداث بشكل شيق وجاذب للمشاهدين.

أحداث مفاجئة ومتسارعة بسوق الكانتو

كما تضمنت الأحداث مفاجأة جديدة، فيما يخص ملكية مي عز الدين لسوق الكانتو، والتي تقوم بدور راوية، ومعها فتحي عبدالوهاب الذي يؤدي دور رشاد، بعدما ظهر محام لأول مرة، وذهب لراوية، ليخبرها بأن جدتها كانت متزوجة من شخص آخر غير جدها الحقيقي، ما يعني أن ملكيتها لسوق الكانتو باطلة ولا تمتلك أي دكان في السوق.

ومع توالي الأحداث، عقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثي أمير كرارة «طه القماش»، مي عز الدين «راوية»، وفتحي عبدالوهاب «رشاد»، على الرغم من رفض الأول هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد، ورفضه لسلوكياته وطباعه.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 25 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بعد موافقة «المعلم شحاتة» محمود البزاوي، لتوسطه في زواج فاطمة من رشاد الحرامي، بعدما وعده رشاد، بتقديم تنازل عن دكاكين شحاتة في السوق.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc يكون الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما الوقت الأصلي لعرض الحلقة يكون الساعة 9 مساء

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.