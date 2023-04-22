موعد حلقة محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC

يحل اليوم الفنان محمد رمضان، ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة»، على شاشة قناة «dmc»، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل جعفر العمدة الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك، ونجاح فيلمه الجديد «هارلي»، الذي ينافس به في موسم عيد الفطر، حيث حقق 5 ملايين جنية إيرادات في أول ايام عرضه.

موعد حلقة محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة على dmc

تذاع حلقة محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة على شاشة قناة «dmc» اليوم، في الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.

وحرص محمد رمضان على الترويج للحلقة، حيث نشر البرومو الرسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «سهرة الليلة».

ومن المقرر أن يكشف محمد رمضان في برنامج صاحبة السعادة كواليس مسلسل جعفر العمدة إضافة لفيلم هارلي الذي يشارك به في موسم عيد الفطر المبارك.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

أبطال فيلم هارلي

أما عن فيلم هارلي فشارك في بطولته مي كساب، محمود حميدة، أحمد داش، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.