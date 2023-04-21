مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30.. هشام ماجد ينضم لقائمة ضيوف الشرف

انضم الفنان هشام ماجد خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30، الذي عُرض على قناة أون طوال شهر رمضان، إلى قائمة ضيوف الشرف.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30

وشارك الفنان هشام ماجد خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30، كضيف شرف، إذ جسد دور جوني الذي لعب دوره الفنان أحمد مكي، خلال أحداث المسلسل الذي يقدمه المخرج أحمد الجندي، داخل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير أوي.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي

ضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، علاء مرسي وجسد دور مريض نفسي اختطف مربوحة التي لعبت دورها رحمة أحمد وزوجة الكبير أوي خلال تواجدهما في القاهرة، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية في دور استشاري علاقات زوجية، محمد محمود، أوتاكا ومحمد توب.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، ومحمد سلام في دور هجرس، وهشام إسماعيل في دور فزاع.