مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30.. جوني يكشف هجرس الحقيقي بخطة ذكية

خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30، الذي عُرض طوال شهر رمضان على قناة أون، كشف جوني وجسد دوره الفنان أحمد مكي، من هو هجرس ومن هو الفنان محمد سلام.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30

وظهر هجرس ومحمد سلام سويًا أمام الكبير وجوني، ولم يستطع أحد منهما أن يفرق من هجرس ومن محمد سلام، إذ أكد الاثنان أنهما محمد سلام، ليبتكر جوني خطة ذكية لكشف هجرس، ويقول: «أنا الوحيد اللي أقدر أعرف مين هجرس، علشان هو أقرب صديق ليًا وبلجأ ليه في أي وقت»، لتثير هذه الكلمات مشاعر وعاطفة هجرس، ويجري علي جوني ويحضنه كاشفًا نفسه أمام الجميع.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، وعُرض يوميًا طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساءً، وقد حقق الجزء السابع من المسلسل، نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة من النقاد والجمهور.