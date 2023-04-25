آخر رحلة للقطارات الإضافية من القاهرة للمحافظات في عيد الفطر.. تعرف عليها

قررت هيئة سكك حديد مصر، إيقاف خدمة القطارات الإضافية من القاهرة للمحافظات والعكس، في غضون 72 ساعة، بعد قرار عملها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة جمهور الراكب على أن تكون آخر رحلات القطارات الإضافية مساء السبت المقبل الموافق 29 أبريل 2023.

القطارات الإضافية من القاهرة للمحافظات والعكس

وكشف منشور سابق لهيئة سكك حديد مصر، أن الهيئة قامت بتيسير عدد من القطارات الإضافية لجميع محافظات مصر طوال ايام العيد، لتيسير السفر للمحافظات لقضاء إجازة العيد، على أن يكون آخر أيام عمل هذه القطارات يوم السبت 29-4-2023، وفقا لما جاء في الجدول الخاص بالقطارات.

قطارات إضافية مستمرة حتى الجمعة المقبل 28-4-2023

- قطار 1940، القاهرة - أسوان، VIP موعد قيامه الساعة 21:50.

- قطار 1938، القاهرة- أسوان، ثالثة مكيفة موعد قيامه الساعة 22:40.

- قطار 1942، القاهرة - أسوان، ثالثة مكيفة، موعد قيامه الساعة 16:55.

- قطار 2202، القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 15:15.

قطارات إضافية مستمرة حتى السبت المقبل 29-4-2023

- قطار 1941، أسوان - القاهرة، VIP موعد قيامه الساعة 22:30.

- قطار 1939، أسوان - القاهرة، ثالثة مكيفة، موعد قيامه الساعة 19:25.

- قطار 1943، أسوان - القاهرة، ثالثة مكيفة، موعد قيامه الساعة 20:00.

- قطار 2203، أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 15:00.

- قطار 2204، القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 24:40.

- قطار 2205، أسوان- القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:30.