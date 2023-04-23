مواعيد القطارات ثالث أيام عيد الفطر على خط «القاهرة - الصعيد»

تحرص الهيئة القومية للسكة الحديد، على تيسير رحلات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، المسافرين من القاهرة إلى الصعيد والعكس، لذا ترصد «الوطن» مواعيد القطارات ثالث أيام العيد، اليوم الأحد، الموافق 23 أبريل.

مواعيد القطارات المكيفة القاهرة - الصعيد

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 1902 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 00.20 مساء.

- قطار 982 مكيف، القاهرة - أسوان قيام الساعة 12.00 ظهرًا.

- قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار 970 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 ظهرً.

- قطار 990 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 16.00 عصرًا.

- قطار 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 عصرًا.

- قطار 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 عصرًا.

- قطار 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 عصرًا.

- قطار 988 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساء.

- قطار 2014 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساء.

- قطار 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساء.

- قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساء.

- قطار 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد القطارات الروسي القاهرة - الصعيد

- قطار 974 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 روسي، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 8.30 صباحًا.

- قطار 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 9.30 صباحًا.

- قطار 160 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 ظهرًا.

- قطار 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 ظهرًا.

- قطار 188 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 18.00 ظهرًا.

- قطار 1014 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 18.50 صباحًا.

- قطار 1012 روسي القاهرة - أسوان، قيام الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة الصعيد - القاهرة

- قطار 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 ظهرًا.

- قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 عصرًا.

- قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساء.

- قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساء.

- قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساء.

- قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساء.

- قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 مكيف الاقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساء.

مواعيد القطارات الإضافية خلال العيد

وجاءت مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2023، على التحو التالي:

- قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/5/2023.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 يوميا خلال الفترة من 16/4/2023 إلى 28/4/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى ليلة 29 /4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان- القاهرة، قيام الساعة 10:30 يوميا خلال الفترة من 17/4/2023 إلى 29/4/2023.