قطارات العيد الإضافية تعمل حتى نهاية شهر أبريل.. اعرف قواعد حجز التذاكر

يهتم الكثيرون من معتادي السفر باستمرار بمعرفة مواعيد وحركة القطارات على الخطوط المتنوعة للسكك الحديدية لترتيب مواعيد عملهم وإجازتهم وفقًا لحركة القطارات، وخلال إجازة العيد طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية لتسهيل حركة المواطنين خلال عيد الفطر.

القطارات الإضافية عقب إجازة العيد

ولم تقتصر القطارات الإضافية البالغ عددها 130 قطارا على نقل الركاب والمسافرين خلال إجازة عيد الفطر فقط والتي تنتهي اليوم، حيث يستمر عدد منها للعمل على خطوط السكك الحديدية حتى يوم الـ29 من إبريل 2023.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية عقب إجازة عيد الفطر، على النحو التالي:

القطارات المكيفة الإضافية

- قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50 بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023 ويستمر إلى 28/4/2023.

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30، جرى تشغيله خلال الفترة من 17/4/2023، ويستمر للعمل حتى 29/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 22:40، بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023، ويستمر حتى يوم 28/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25 بدأ تشغيله من 17/4/2023 ويستمر حتى 29/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55 بدأ تشغيله من 16/4/2023 ويستمر حتى 28/4/2023.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00 بدأ تشغيله من 17/4/2023 ويستمر حتى يوم 29/5/2023.

القطارات ذات التهوية الديناميكية

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15 يعمل حتى يوم 28/4/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00 يعمل حتي يوم 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40 يعمل إلى ليلة 29/4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان- القاهرة، قيام الساعة 10:30، يعمل حتى يوم 29/4/2023.

قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية خلال تلك الفترة

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ24 ساعة.

- صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.