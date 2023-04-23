مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات خلال إجازة العيد.. اعرف هتسافر امتى؟

تواصل هيئة سكك حديد مصر، زيادة القطارات الإضافية التي حرصت الشركة على توفيرها للمسافرين طوال أيام عيد الفطر، لتسهيل تحركاتهم من المدن والمحافظات للقاهرة الكبرى والعكس، كما سهلت الهيئة طرق الحجز، إذ يمكن الحجز أون لاين عبر موقع الهيئة، حتى يتثنى للجميع حجز القطارات التي يريدونها دون مشكلات أو تأخيرات.

مواعيد القطارات الإضافية حتى الاثنين آخر أيام إجازة العيد

من خلال السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن»، خلال التقرير التالي، مواعيد القطارات الإضافية حتى الاثنين المقبل، آخر أيام إجازة عيد الفطر، وهي كما يلي:

- القاهرة - أسوان، VIP، قطار 1940، الساعة 21:50.

- أسوان - القاهرة، VIP، قطار 1941، قيام الساعة 22:30.

- القاهرة- أسوان، قطار 1938، ثالثة مكيفة قيام الساعة 22:40.

- أسوان - القاهرة، قطار 1939، ثالثة مكيفة قيام الساعة 19:25.

- القاهرة - أسوان، قطار 1942، ثالثة مكيفة قيام الساعة 16:55.

- أسوان - القاهرة، قطار 1943، ثالثة مكيفة قيام الساعة 20:00.

- القاهرة - أسوان، قطار 2202، قيام الساعة 15:15.

- أسوان - القاهرة، قطار 2203، قيام الساعة 15:00.

- القاهرة - أسوان، قطار 2204، قيام الساعة 24:40.

- أسوان- القاهرة، قطار 2205، قيام الساعة 10:30.

مواعيد مترو الأنفاق خلال العيد

وعن مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة العيد التي تنتهي الاثنين المقبل، ينطلق أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- آخر قطار بالخط الأول في الساعة 12:15 صباحًا.

- آخر قطار «شبرا الخيمة - المنيب» ينطلق الساعة 12:30 صباحًا.

- آخر قطار من عدلي منصور ينطلق الساعة 12:07 صباحًا.

- آخر قطار من محطة الكيت كات ينطلق الساعة 12:38 صباحًا.

مواعيد المحطات التبادلية خلال العيد

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني، بمحطة السادات في تمام 1 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار بمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

- مقابلة آخر قطار بمحطة العتبة للخط الثاني مع الخط الثالث، الساعة 12:30 صباحًا.