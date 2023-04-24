إجازه عيد تحرير سيناء 2023.. موعدها والمقابل المادي لها

حدد مجلس الوزراء، إجازة عيد تحرير سيناء 2023، بقرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقم 1405 لسنة 2023، إذ جاء نص تحديد الإجازة ضمن محتوى قرار إجازة عيد الفطر المبارك 2023، التي قرر مجلس الوزراء أن تكون خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، حدد مجلس الوزراء إجازة عيد تحرير سيناء 2023، غدا الثلاثاء 25 أبريل، بأجر كامل للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والمصالح والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك بما يتفق مع نص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

قرار وزير القوى العاملة بتحديد إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص

وكذلك فإن إجازة عيد تحرير سيناء 2023 للعاملين بالقطاع الخاص تكون وفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، إذ أصدر حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قرارا وزاريا برقم 14 لسنة 2023 باعتبار يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص في المنشآت التي تزيد على 50 فردا.

وبحسب نصوص مواد قانون العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل والمنشأة أن يطلب من العامل لديه الحضور إلى العمل في يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل لحضوره في ذلك اليوم مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم الإجازة الرسمية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء في قراره الخاص بتحديد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، راعى أن يجعلها في يومها الأساسي، وهو يوم 25 أبريل ولم يطبق ما اتخذه من قرار وزاري سابق بترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي لها في نفس الأسبوع.