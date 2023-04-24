تحرير 78 محضرا تموينيا في إجازة عيد الفطر بجنوب سيناء وإحالة المخالفات للنيابة

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى القيام بحملات تموينية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن التي تقدم مأكولات ومشروبات طوال عيد الفطر المبارك بالاشتراك مع الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 78 محضرا متنوعا لعدد من الأماكن التي تم المرور عليها في مدن المحافظة، موضحا أن الحملات شملت جميع مدن المحافظة، وشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات التموينية المشتركة على جميع مدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم لضمان ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطن ومنع جشع التجار والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

سلع منتهية الصلاحية

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين وجه بصرورة المتابعة اليومية للأسواق لضبط الأسعار وضبط اي مخالفات، وشدد علي تكثيف حملات التفتيش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال إنه جرى ضبط إجمالي 78 محضرا لسلع غير صالحة منها بياناتها كالتالي:

１- 138 كيلو جمبرى و كابوريا مجهول المصدر.

２- 453 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر.

３- طن رنجة جزء منها مجهول المصدر والجزء الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمي بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ.

４- ضبط والتحفظ على 1000 طبق بانيه وكبد وقوانص بواقع 738 كيلو جرام غير صالحين للاستخدام لذبحهم بمجازر غير مرخصة ومخالفة لما هو مدون على العبوات.

５- ضبط والتحفظ على 281 عبوة عصائر ومياه غازية بمدينة نويبع منتهية الصلاحية.

６- ضبط 14.5 كيلو مصنعات لحوم منتهية الصلاحية و تم عمل محاضر بجميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خبز غير مطابق

وواصل أبراهيم الحارون أن حملات التفتيش والإرشاد أسفرت أيضا عن تحرير عدد من المحاضر بيع أزيد من السعر، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمنشآت التي تم المرور عليها.

وتابع أنه جرّب تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محاضر بهذه الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المحاضر.