10 تصريحات لـ أحمد فهمي مع إيمان الحصري: معجبة تهددني.. وهنا الزاهد لا تجيد الطهي

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تحدّث فيها عن حياته الشخصية وذكريات الطفولة، وكواليس أعماله الفنية، وخططه المستقبلية.

هنا الزاهد مش بتعرف تطبخ

وتستعرض «الوطن» 10 تصريحات من أحمد فهمي خلال المكالمة، وذلك خلال السطور التالية.

1 - كنت بخاف من معجبة بتهددني وتبعتلي رسايل وتقولي رد.

2 - هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومامتها بتبعت لنا أكل.

3 - أكتر لعبة كنت بلعبها زمان وأنا طفل هي بنك الحظ والكوتشينة لحد دلوقتي بلعبها.

4 - كريم فهمي من وهو صغير بيخاف على منظره وبرستيجه، وأنا اللي متصدر له في أي مشكلة.

5 - العيد زمان كان أحلى وكنا بنخرج عند جدتي وعددنا 10 أحفاد.

أكلاته المفضلة

6 - الأكلات المفضلة بالنسبة لي هي الفسيخ والرنجة، وحاجات عادية زي الرز والفاصوليا والمكرونة بالباشاميل، والأكل البيتي عموما.

7 - نجم عمل عليَّ حملة في السوشيال ميديا خلال عرض «رجالة البيت».

8 - سافرت إلى أمريكا في سن التاسعة عشر من عمري، وأقنعني والدي ووالدتي وقتها باستكمال دراستي في كلية الهندسة، ولكن حدثت مشكلات كثيرة.

9 - تجربة الانفصال عن شيكو وهشام كانت لها مميزات منها تقديمي أعمال بمفردي.

10- أعد فيلم «كده رضا 2» قريبا مع أحمد حلمي.