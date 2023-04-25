مراسل قناة القاهرة الإخبارية بالسودان: قصف قريب من مبنى الإذاعة والتليفزيون

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنّ هناك قصفًا للأحياء القديمة بأم درمان الآن، وهي أحياء مجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك قصفا بمنطقة غرب أم درمان ومنطقة جنوب شرق، ونبعد من هذه المنطقة 7 كيلو مترات، وهي المنطقة القريبة من الإذاعة والتليفزيون.

وتابع أن هذه المنطقة بها بالإضافة إلى احتضانها مبنى الإذاعة والتليفزيون فهناك مبنى البرلمان الذي يبعد عن الإذاعة بنحو كيلو ونصف فقط، إلا أن مبنى البرلمان لم يتعرض لأي هجوم منذ بداية المواجهات.

واستطرد: «القوات المسلحة عندما وافقت على الهدنة اشترطت عدم تحرك الطرف الآخر لأن ميليشيا الدعم السريع تتجول بالشوارع، وليس لها مركز قيادة أو مركز تواصل، وتتحرك في الأحياء دون انضباط، وهو ما شكت منه القوات المسلحة كما أنها تتهم القوات المسلحة بخرق الهدنة».