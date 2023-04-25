مواطن سوداني عبر القاهرة الإخبارية: اتجهت مع عائلتي لمصر لأنها آمنة

استطلعت كاميرا القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصري، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البر بين مصر والسودان.

الأمن موجود في مصر

وقال مواطن سوداني: «وصلت اليوم معبر أرقين في الحدود السودانية المصرية، وقادم مع أسرتي الكبيرة من الخرطوم، من مدينة بحري تحديدا بسبب الأحداث الحاصلة، واتجهنا نحو الحدود المصرية علشان الأمن موجود في مصر».

وتابع: «توجهنا أيضا لمصر لسهولة دخول السودانيين، وتسهيل الإجراءات، ونأمل في أن يسهل المعبر الإجراءات أكثر، لأنه مع ظروف الاضطرابات ما كل الناس قادرين يستوفوا الشروط وأن الأوراق تكون جاهزة، وفي أسر كثيرة اضطرت تطلع بسرعة، وفيه حالات كثيرة الجانب المصري كان متفهم وعمل استثناءات».

وواصل: «نشكر الحكومة والشعب المصري على فتح المعبر واستقبالهم الوفود القادمة، وفي النهاية مصر والسودان بلدين مختلفتين ولكن شعب واحد، ونتنمى تكون شدة وتزول والناس ترجع لطبيعتها».

معبر أرقين يعمل على مدار الساعة

ذكر مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين البري أن المعبر المصري يعمل على مدار الساعة لتسهيل عودة المصريين، لافتا إلى أن حافلات تقل مصريين قادمين من السودان وصلت بالفعل للمعبر.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن السلطات المصرية تساعد القادمين من السودان، من مختلف الجنسيات.