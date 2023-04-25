مواطن سوداني عبر قناة القاهرة الإخبارية: نشكر مصر على استقبالنا

استطلعت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية آراء من وصلوا من الجانب المصري، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البر بين مصر والسودان.

نشكر مصر على استقبالنا

وقال مواطن سوداني إن الوضع في السودان سيئ جدا، متابعا: «يوجد أشخاص لم يستطيعوا الخروج من السودان بسبب الحرب، ونشكر الدولة المصرية إنها أتاحت لنا الفرصة إننا نأتي إليها».

وتابع: «أول مرة السوداني يشعر بأنه نازح، السودانيين الشباب والشابات والعوائل يشعرون بأنهم نازحون، والدول القريبة التي أشارت إلى أنها يمكن أن تستقبلهم هي إثيوبيا ومصر».

وواصل: «الطريق إلى إثيوبيا خطر ووعر، والدخول في الحدود الإثيوبية صعب، ولكن الدخول من مصر سهل، خاصة من ناحية الإجراءات والفيزا، ونشكر الدولة المصرية ونعمل على مدار الساعة على توفير السبل لدخول السودانيين لأراضيها، وشرف كبير لنا إننا نلجأ لمصر».

العمل على مدار الساعة

ذكر مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين البري أن المعبر المصري يعمل على مدار الساعة لتسهيل عودة المصريين، لافتا إلى أن حافلات تقل مصريين قادمين من السودان وصلت بالفعل للمعبر.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن السلطات المصرية تساعد القادمين من السودان، من مختلف الجنسيات.