عمرو يوسف يعود للسينما بـ«شقو» و«ولاد رزق 3»: التصوير بعد العيد

يستأنف الفنان عمرو يوسف العمل على عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققه في موسم الدراما الرمضانية 2023، من خلال مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، إذ يبدأ تحضيرات الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»، بالإضافة إلى الانتهاء من مشاهده في فيلم «شقو».

وقال عمرو يوسف في تصريحات لـ «الوطن»، «نحضر للجزء الثالث من ولاد رزق حيث مازال في مرحلة كتابة السيناريو، ومن المقرر أن نبدأ جلسات عمل بعد العيد، وشخصية ربيع ستكون في منطقة جديدة تماما في الجزء الجديد».

عمرو يوسف: نستأنف تصوير «شقو» بعد انتهاء إجازة العيد

وأضاف: «يتبق لي أسبوعين تصوير في فيلم شقو للمخرج كريم السبكي، ونستأنف العمل عليهم بعد إجازة العيد مباشرة، وسعيد بالتجربة بالفيلم الذي يضم عدد كبير من النجوم، الذين أعتبرهم أصدقاء على المستوى الشخصي النجمة يسرا، ومحمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، بالإضافة إلى وليد فواز».

وعن موعد عرض فيلم شقو، كشف «يوسف» أنه لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم في السينمات، ولكن من المتوقع أن يكون جاهز للعرض خلال موسم الصيف 2023.