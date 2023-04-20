عمرو يوسف: «الكتيبة 101» يبرز مساعدة أهل سيناء في القضاء على الإرهاب

كشف الفنان عمرو يوسف عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، والذى يلقى الضوء على قصص حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، قائلاً: «أثناء قراءة السيناريو كان يهمنى شكل الدراما والشخصية وأنها مكتوبة بشكل جيد، وعندما بدأت التصوير شاهدت بطولات رجال القوات المسلحة الحقيقية التى تناولها المسلسل واستعدادهم الدائم للاستشهاد فى سبيل أداء واجبهم فى الحفاظ على أمن البلاد».

بطل المسلسل: العمل يظهر استعداد القوات المسلحة الدائم لتأدية واجبهم فى الحفاظ على أمن البلاد

وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»: «عندما سمعت تلك البطولات وعشت واقعها أدركت أنهم يضحون بأرواحهم فعلياً، وليس لديهم شعارات إطلاقاً، والعقيدة الحقيقية بداخلهم هى الشهادة».

وأكد بطل «الكتيبة 101» أهمية الدراما الوطنية فى تقديم الأحداث الحقيقية وما خلفها من كواليس للمشاهد، حيث كان من أبرز الموضوعات التى تناولها المسلسل بطولات أهل سيناء وجهودهم فى مساعدة الجيش على تطهير مصر من الإرهاب، قائلاً: «بطولات الجيش معروفة لمن يريد البحث عنها، ولكننا أيضاً نقدم دراما تليفزيونية فيجب أن تكون فى إطار التشويق والدراما، فنحن نقدم مسلسل أكشن ولكن عن أحداث واقعية حدثت بالفعل فى تاريخ مصر، قد يكون نسيها البعض أو قد يكون هناك جيل أصغر لا يعرف عنها شيئاً ولذلك كان من المهم تقديمها».

وتابع: «هناك عدد من الأحداث لم يكن الجمهور يعرف تفاصيلها مثل محاولة السيطرة على مدينة الشيخ زويد من قبل الإرهابيين، التى تصدى لها الجيش، كان من المهم أن يرى الجمهور تفاصيلها على الشاشة، وهو ما يجعلهم يعيشون الحالة ويتوحدون مع الأحداث المعروضة أمامهم والشخصيات».