عمرو يوسف ضيف برنامج معكم منى الشاذلي بصحبة والدته في ثالث أيام العيد

يحلّ النجم عمرو يوسف ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، في حلقة تذاع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناة CBC، كما تشاركه والدته الحلقة.

نجاح مسلسل الكتيبة 101

يتحدث عمرو يوسف عن دوره في مسلسل الكتيبة 101، ومدى النجاح الذي حققه العمل خلال السباق الدرامي الرمضاني، حيث يكشف تفاصيل شخصية الرائد نور صلاح العزب، وكيف كوّنها من شخصيات حقيقية التقى بها على أرض الواقع.

التفاصيل

كما يتطرق إلى التدريبات البدنية المرهقة للغاية التي خضع لها ليتمكّن من أداء الدور كما يجب، وصعوبة توصيل الإحساس الذي يشعر به هؤلاء الأبطال على الشاشة، فهم حين يشرعون في تنفيذ مهمة يعتبرون أنّهم لن يعودوا منها، ويستعدون للشهادة طوال الوقت.

الحياة الزوجية

كما يتحدث النجم عمرو يوسف عن حياته الزوجية، وبداية حبه لزوجته كندة علوش، ونقاط التشابه والاختلاف بينهما، وما يحاول تعلّمه منها.

وفي فقرة لاحقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي السيدة ماجدة الخضري والدة النجم عمرو يوسف، التي تكشف ملامح عن طفولته، وكيف كان شقيا في طفولته؟ وهو ما تشبهه فيه ابنته.

وتضم الحلقة ألعابًا وتحديات مع عمرو يوسف، الذي يتحدث أيضا عن أعماله السينمائية القادمة، ومنها التحضير للجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق».