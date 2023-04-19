عمرو يوسف ينشر صور تكريمه بـ«الوطن»: «‎سعيد بتكريمي»

نشر الفنان عمرو يوسف، ألبوم صور جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال تكريم جريدة «الوطن» له، على ما قدمه في مسلسل الكتيبة 101، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2023.

وكتب «يوسف»: «‎سعيد بتكريمي عن مسلسل الكتيبة 101 من جريدة الوطن، و شكر لرئيس مجلس الادارة الدكتور محمود مسلم والصديق الصحفي الكبير خالد فرج، واستمتعت بالحوار والأسئلة، هتشوفوا الفيديو قريب».