السيسي: سيناء كانت المستهدف الأول بأخطر موجة إرهاب مرت على مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء قائلا: «سيناء كانت المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر بتاريخها كله، وسيبقى يوم الـ25 من أبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار».

وأضاف الرئيس «أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية ومسارا لقوة وصلابة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ».