رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: سيناء كانت المستهدف الأول بأخطر موجة إرهاب مرت على مصر

كتب:

نرمين عفيفي
10:08 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء قائلا: «سيناء كانت المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر بتاريخها كله، وسيبقى يوم الـ25 من أبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار».

وأضاف الرئيس «أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية ومسارا لقوة وصلابة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ».

اقرأ المزيد:

«اقتصاديون»: محدودو الدخل في قلب السيسي وزيادة مخصصات الدعم ترفع الأعباء عن المواطن

طالبة مصرية عائدة من السودان: «الرئيس السيسي مسابناش وشعرنا بفرحة كبيرة»

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء
بقلم نرمين عفيفي